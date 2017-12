Tekaški smučarski klub Rogla vstopil v svojo prvo zimo + FOTO

Spomladi ustanovljen Tekaški smučarski klub Rogla ima trenutno približno 65 članov. Verjamejo pa, da se bo pozimi, ko bodo bolj aktivni na progah na Rogli, ta številka še precej povečala. Druženje članov kluba in prijateljev smučarskega teka so na Rogli pripravili že minulo nedeljo. Za vse člane so organizirali šolo teka, da so se lahko učili pravilno teči. Po drugi strani pa so srečanje in manjšo zakusko izkoristili tudi zato, da so se člani novega kluba med sabo čim bolje spoznali. Medtem v klubu že vzgajajo tudi prve tekmovalce.

Foto: Tekaški smučarski klub Rogla

