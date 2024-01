Tekaški smučarski klub Rogla v novo zimo z nekaj spremembami

Tekaški smučarski klub (TSK) Rogla so ustanovili februarja 2017. Od takrat do letos ga je kot predsednik vodil Srečko Retuznik, ki pa si je po šestih letih zaželel v ‘predsedniški pokoj’. Na njegov predlog je njegovo funkcijo poleti prevzela Špela Strasser Pistor. Retuznik v klubu še vedno pomaga, predvsem pri ohranjanju stikov in dobrih odnosov z največjima podpornikoma kluba, to sta Občina Zreče in podjetje Unitur.

Vse od ustanovitve je v klub včlanjenih skoraj 100 ljubiteljev smučarskega teka. Slaba tretjina je aktivnih in pomagajo pri delovanju in razvoju kluba. Tekmovalcev je trenutno 14, razdeljeni pa so v dve starostni skupini, mlajši so stari od 7 do 11 let, starejši od 12 do 15 let.

Menjava na predsedniški funkciji ni edina sprememba v klubu v zadnjih mesecih. Konec poletja je namreč klub zapustil trener Marjan Jelenko, prevetriti so morali tako tekmovalno kot rekreativno sekcijo. Tekmovalci so se morali privaditi na novega trenerja in nekoliko drugačen sistem dela. Sicer pa Špela Strasser Pistor ocenjuje, da so bile priprave na novo zimo kljub vsemu uspešne, zato se že vsi veselijo udeležbe na tekmovanjih. Decembrske tekme v klasični tehniki so izpustili, se bodo pa tekmovalci TSK Rogla priključili tekmovalni karavani takoj po novoletnih praznikih in do konca zime nastopili na čim več tekmah za slovenski Pokal Argeta Junior. Načrtujejo tudi udeležbo na največjem smučarsko tekaškem dogodku za najmlajše smučarje tekače v tem delu Evrope, SkiriTrophy, ki bo letošnjo zimo že 40. zapored organiziran v italijanski dolini Fiemme, sicer znani gostiteljici zaključka novoletne tekaške turneje Tour de Ski.

Daljši prispevek je objavljen v lokalnem časopisu NOVICE. (Jure Mernik)