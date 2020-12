Tekačem TSK Rogla po prvih treningih na snegu dobro kaže

Tekmovalke in tekmovalci Tekaškega smučarskem kluba (TSK) Rogla imajo za sabo zelo uspešno poletno sezono, v kateri so v slovenskem Pokalu Alpina zabeležili več uvrstitev na oder za zmagovalce tako na posamičnih tekmah kot tudi v skupnem seštevku. Zdaj upajo, da bo podobno uspešna tudi zima, prve tekme na snegu so namreč pred vrati.

Za tekmovalno skupino, v kateri je približno dvajset otrok, v TSK Rogla skrbi zreški olimpijec Marjan Jelenko, ki ocenjuje, da imajo v klubu precej talentiranih otrok. Ob tekmovalkah in tekmovalcih, ki so stari od 11 do 16 let, so tukaj še tisti mlajši, ki jih na tekme šele pripravljajo.

Nekaj negotovosti glede same pripravljenosti pred začetkom zime zagotovo je, saj priprav niso oddelali po prvotnem programu. “Na žalost nam je odpadlo nekaj skupnih treningov in smo več delali individualno. Jeseni smo imeli načrtovane tudi priprave v Planici, a jih zaradi epidemije nismo mogli izpeljati,” je povedal Jelenko, ki pa kljub vsemu po prvih treningih na snegu meni, da njegovim varovankam in varovancem dobro kaže.

Kje Jelenko vidi največ rezerv pri svojih tekmovalcih in kdaj jih čakajo tekme, pa preverite v aktualni številki lokalnega časopisa NOVICE

Foto: arhiv TSK Rogla

