Tehnični direktorici Cinkarne Celje so podelili nov mandat

Nadzorni svet Cinkarne Celje je tehnični direktorici Nikolaji Podgoršek Selič z novim letom podelil nov mandat, do konca junija 2025. Podgoršek Seličeva je v Cinkarni Celje zaposlena dobra tri desetletja, polovico tega je v upravi podjetja odgovorna za področja proizvodnje, vzdrževanja z energetiko, razvoja, kontrole kakovosti, varstva okolja ter varnosti in zdravja pri delu.

Kot je povedala ji bo v veselje in ponos še en mandat delati z njenimi sodelavci in skupaj z njimi nadaljevati 147 let staro zgodbo o uspehu, vztrajnosti in prilagajanju.

Uprava podjetja na čelu s predsednikom uprave Alešem Skokom in delavskim direktorjem Filipom Koželnikom ostaja tričlanska, njen cilj pa je ohranjati status zaupanja vrednega podjetja tako za kupce in dobavitelje, kot za zaposlene in lokalno skupnost.