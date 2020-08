Te zanima kadrovska štipendija ali zaposlitev? V Termah Olimia ti to ponujajo!*

*** oglasno sporočilo

V Termah Olimia se zavedajo, da za dosego ciljev in rezultatov niso dovolj zgolj storitve same, ampak temu dajo pravo vsebino in vrednost šele zaposleni, ki s svojim strokovnim znanjem, veščinami in kančkom osebnega pristopa, storitve predstavljajo in udejanjajo v praksi kot kakovostne in drugačne. Prav tako se zavedajo, da je ključ do uspeha v znanju, ki je tudi ena izmed njihovih temeljnih vrednot. Da bodo tudi v prihodnje uresničevali zastavljene cilje, vabijo mlade, da se prijavijo na razpis za dodelitev kadrovskih štipendij.

Postani štipendist/ka Term Olimia in v času šolanja pridobi dragocene izkušnje!

Štipendistu ali štipendistki Term Olimia bo poleg finančne podpore omogočena tudi pomoč pri pripravi seminarskih nalog, prav tako bo imel/-a priložnost spoznati bodoče delovno okolje in sodelavce ter si v okviru študentskega dela pridobiti nove delovne izkušnje.

Kot izpostavljajo v omenjenem podjetju, štipendija obsega osnovno štipendijo, ki je odvisna od letnika, dodatek za učni uspeh ter dodatek za oceno mentorja.

V Termah Olimia tako razpisujejo štipendije za poklice kuhar, natakar, slaščičar, pek, gastronomski tehnik in organizator v gostinstvu in turizmu.

Če se navdušuješ za kateri koli omenjeni poklic ali tovrstno šolo že obiskuješ, ne čakaj in se prijavi. Pripravi prošnjo za štipendijo z navedbo izbrane smeri ter letnik šolanja, življenjepis, zadnje šolsko spričevalo, potrdilo o vpisu za šolsko leto 2020/2021, izjavo da ne prejemaš druge štipendije, prav tako pa ne pozabi zraven priložiti še seznama priznanj in pohval za dosežke.

Postanite del uspešne ekipe! Ekipe Term Olimia.

Razpis za kadrovske štipendije je stalen, prijave sprejemajo ves čas na elektronski naslov kariera@terme-olimia.com ali po pošti na naslov: Terme Olimia d.d., Kadrovska služba, Zdraviliška cesta 24, 3254 Podčetrtek.

Ste med iskalci zaposlitve?

Če pa ste morda med tistimi, ki ste šolanje že končali in ste med iskalci dela, vas prav tako vabijo, da se pridružite njihovi ekipi. Nudijo zaposlitev (čistilka-sobarica, kuhar, receptor, vzdrževalec, natakar …) za določen čas, z željo po dolgoročnem sodelovanju, delo v prijetnem okolju in dobre delovne pogoje, strokovno izpopolnjevanje in karierni razvoj. Novemu sodelavcu bodo poleg rednega plačila in stimulacije zagotovili tudi bogat nabor ostalih ugodnosti v sklopu skupine Term Olimia.

V kolikor ste se prepoznali v zgornjem zapisu, ste motivirani in imate ustrezne kompetence, vas vabijo, da jih v to prepričate ter se pridružite uspešni in pozitivni ekipi z močno vizijo.

Vašo prijavo skupaj z življenjepisom pošljite na kariera@terme-olimia.com.

Več o kadrih, ki jih potrebujejo in o štipendiranju pa si lahko preberete tudi na njihovi spletni strani https://www.terme-olimia.com/sl/o-termah-olimia/zaposlitve.

