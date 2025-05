Tarbes s Konjičanko Ajšo Sivka v finalu francoskega prvenstva

Košarkarica Ajša Sivka se je s svojo ekipo Tarbes Gespe Bigorre uvrstila v finale francoskega prvenstva. Konjičanka je skupaj s soigralkami pripravila veliko presenečenje v četrtfinalu. Tarbes (9 zmag, 13 porazov) je bil po rednem delu osmi in se je pomeril z Bourgesom (19 zmag, 3 porazi). Najboljša ekipa rednega dela je prvo tekmo dobila za dve točki (74:76), nato pa je Tarbes favorizirane igralke Bourgesa na njihovem parketu s košem dobesedno ob zvoku sirene ugnal za tri točke (79:82). Tudi v polfinalu je Tarbes prvo tekmo doma izgubil – Charleville-Mezieres (petouvrščena ekipa rednega dela) je bil boljši 56:60, na drugi tekmi včeraj pa je prišlo do popolnega preobrata. Ob zmagi Tarbesa s kar 45:73 je Sivka dosegla 4 točke ter zbrala 3 skoke in 3 podaje. Prva tekma finala bo to soboto v Tarbesu, druga naslednjo sredo, ko bo gostitelj druga najboljša ekipa rednega dela – Landes. (Jure Mernik)

Foto: FIBA