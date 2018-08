Tanja Žakelj dvanajsta v Evropi

Glasgow v teh dneh gosti evropska prvenstva v različnih športih. Danes so se za naslov najboljše na stari celini pomerile tudi gorske kolesarke v olimpijskem krosu. Članica ekipe Unior Devinci Factory Racing Tanja Žakelj je zasedla 12. mesto. Zmagala je svetovna prvakinja, Švicarka Jolanda Neff, in se razveselila tretjega naslova najboljše v Evropi. Žakljeva, ki je že bila dvakrat evropska prvakinja (2013 in 2014) ter tretja leta 2011, je tokrat za zmagovalko zaostala za slabih sedem minut in pol, za bronasto medaljo pa slabe štiri minute.

Foto: Unior Devinci Factory Racing