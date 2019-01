Tanja Žagar v studiu Radia Rogla predstavila novo pesem

V Dobrem jutru na Radiu Rogla sta Peter Klima in Iztok Krajnc gostila energično Tanjo Žagar. Predstavila je svojo novo pesem z naslovom ‘Pet do polnoči‘. Nov videospot za to pesem je objavila ravno 31. decembra lani, pet minut do polnoči, do novega leta. Nova pesem ima do današnjega dne že več kot 126 tisoč ogledov na spletni strani You Tube.

Ta pesem je nastala po prvem večjem ustvarjalnem premoru. Zadnjo pesem ‘Baraba’ je namreč izdala pred letom in pol. O vsem tem je danes zjutraj simpatična Tanja Žagar spregovorila s Petrom in Iztokom, hkrati pa je vse povabila na Veliki koncert vseh finalistov Glasbene zvezde Štajerske z gosti. Tanja Žagar bo namreč kot gostja nastopila 1. februarja v Športni dvorani Slovenske Konjice.

Na TEJ POVEZAVI si oglej kratek izsek jutranjega obiska Tanje Žagar v studiu Radia Rogla.

Zagotovite si svoje mesto na koncertu, kjer bodo kot gostje nastopili tudi Modrijani in člani Ansambla Spev ter Ansambla Banovšek. Na voljo tudi TUKAJ.