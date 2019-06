Tanja bo spet »zažagala«

Naslednji petek bo z nami na 22-letki »žurala« tudi priljubljena Tanja Žagar. In “zažagala” bo, kot zna le ona. Pravi, da že navdušeno odšteva dneve do največje brezplačne zabave na Štajerskem. Veseli smo, da je v svojih natrpanih urnikih našla nekaj časa za obisk Radia Rogla. Ker je Tanja še vedno pod vtisom zmage na televizijskem šovu Zvezde plešejo, je z jutranjikoma Iztokom in Petrom klepetala tudi o plesu, pravilni plesni drži, atraktivnih plesnih elementih… Pozdravila pa je prav tako Ivana Minattija na klopci pred radiem. Že čez nekaj dni se Tanja vrne v naše kraje, na oder 22-letke! Prideš tudi ti?

