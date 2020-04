Tamaro Zidanšek smo ujeli v domačih Slovenskih Konjicah

Koronavirus je močno spremenil načrte za letos tudi teniški igralki Tamari Zidanšek. 22-letna Konjičanka je trenutno 71. igralka sveta, namesto na turnirjih na peščenih podlagah pa je te dni aktivna doma, kjer dela predvsem vaje za moč. Predvsem ji je žal, da letos ne bo mogla nastopiti na sveti travi v Wimbledonu, želela si je tudi na olimpijske igre v Tokio, a je tudi po njeni oceni preložitev iger bila pravilna odločitev.

Vajeno ‘nomadskega življenja’ smo Zidanškovo ujeli v domačih Slovenskih Konjicah. Z njo smo se pogovarjali tudi o trenutnih razmerah, denarju in načrtih za naprej – daljši intervju je objavljen v novi številki lokalnega časopisa NOVICE.

Ponujamo pa enega od zanimivejših odgovorov:

Znano je, da so denarne nagrade na turnirjih WTA razmeroma visoke. Kako dobro se da živeti kot teniška profesionalka?

Če tenisač pride v svetovni vrh (top 10), je lahko doživljenjsko preskrbljen, v fazi, ko se na svoji poti šele prebija proti najboljšim 100 (in takšnih je večina), pa marsikdo, če uporabim izraz, ki sem ga v tem kontekstu že večkrat slišala, ‘životari’, saj so odhodki bistveno višji od prihodkov. Le za manjšino je rezerviran luksuz. Trenutno je na svetovno žensko profesionalno teniško lestvico posameznic uvrščenih 1.292 igralk, še bistveno višje pa je število tistih, ki se na to lestvico poskušajo uvrstiti. (Jure Mernik)

Foto: Andrej Pratnemer