Tamara Zidanšek sezono na pesku začela z osvojeno lovoriko!

Sezono na peščenih igriščih, na katerih je dosegla doslej svoje največje uspehe, je Tamara Zidanšek začela odlično. Konjiška teniška igralka je z Madžarko Anno Bondar slavila v dvojicah na turnirju serije ‘WTA 125’ z nagradnim skladom 115.000 ameriških dolarjev v mestu San Luis Potosi v Mehiki. Slovensko-madžarska naveza je do lovorike prišla po zmagah v prvem krogu in četrtfinalu in predajah tekmic v polfinalu in finalu. V slednjem bi morala Zidanškova in Bondarjeva igrati proti brazilsko-poljskemu paru Laura Pigossi / Katarzyna Piter. V igri posameznic se je Zidanškova ta teden prebila v drugi krog, kjer jo je s 6:3, 2:6, 5:7 izločila druga nosilka, Italijanka Elisabetta Cocciaretto. (Jure Mernik)

Foto: Facebook