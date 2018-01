Včeraj točno opoldne so novemu letu prvi nazdravili najmlajši obiskovalci Pravljične dežele. Najdaljšo noč v letu so Celjani in drugi obiskovalci preživeli skupaj s člani skupine Kingston, ki je poskrbela za več kot odlično vzdušje. Na prostem je novo leto pričakalo več tisoč ljudi.

