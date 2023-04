Tagetes, kamilica in kopriva na vrtu odganjajo škodljivce s krompirja

S sajenjem krompirja nam ni treba hiteti takoj na začetku aprila, saj morajo imeti tla v globini 10 cm stalno temperaturo vsaj 8 °C, če so gomolji nakaljeni, in 10 °C, če sadimo nekaljene. Sredi aprila posajeni krompir ne bo dal pridelka nič pozneje, kot če bi ga posadili v začetku meseca, saj bo pri višjih temperaturah odgnal v nekaj dneh. Krompir sadimo marca in aprila, ko se tla otoplijo nad 9 °C in ohladitev ne pričakujemo več. Vsako leto sadimo krompir na drugo gredo, saj tako preprečujemo napad bolezni in škodljivcev. Sadilna razdalja naj bo 60 cm med vrstami in 40 cm v vrsti. Globina sajenja naj bo 3-6 cm. Med sadike ali ob gredo s krompirjem zasadimo nekatere rastline, ki odganjajo škodljivce. Tagetes, kamilica in mrtva kopriva so rastline, ki ugodno vplivajo na rast in razvoj krompirja ter ga varujejo pred nekaterimi škodljivci. Ko dosežejo grmi višino okoli 15 cm, krompir dognojimo in osipamo, saj s tem omogočimo rastlinam boljše razmere za rast.

