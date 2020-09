Ta teden Festival industrijske dediščine in razstava v Vodnem stolpu

Veliko domačinov pravzaprav niti ne ve, kaj vse se skriva v njihovi neposredni bližini, okolici, za zidovi stavb, mimo katerih se dnevno vozijo. Na Bistriškem tako delujejo razna društva in centri, ki skrbijo za ohranjanje in obujanje kulturne dediščine in njeno približevanje tako domačinom kot tujcem.

Kaj nam ponuja lokalne okolica?

Ta teden se pri nas odvija Festival industrijske dediščine. Center domače in umetnostne obrti je ob 25-letnici delovanja Društva keramikov in lončarjev poskrbel za različne aktivnosti, od ogleda razstave do ustvarjalnih delavnic. Dogajanje poteka v in pred prostori CDUO na grajskem dvorišču. V CDUO poudarjajo predvsem pomen izdelovanja lončenih izdelkov s pomočjo usnja, saj smo ravno na tem področju izjema v svetovnem merilu. Tuji izdelovalci glinenih izdelkov po večini te metode ne poznajo in ostajajo pri oblikovanju gline zgolj z rokami.

TD Breza Pragersko Gaj pa oživlja kulturno dediščino na Pragerskem. V vodnem stolpu, ki leži v neposredni bližine železnice, razstavljajo cvetje iz »krep papirja«, ogledati si je pa možno tudi zbirko stekleničk Franca Pajtlerja in železničarske opreme. Zanimiv je tudi ogled zgornjega nadstropja stolpa, ki so ga v preteklosti uporabljali za napajanje lokomotiv. Tako domačini kot tujci so na razstavo vabljeni ta vikend, možni pa so tudi ogledi po dogovoru. Sicer pa na Pragerskem čakajo na ponovno normalizacijo epidemiološke situacije, saj bodo takrat lahko začeli ponovno izvajati dejavnosti za otroke v starem vagonu (ki je priključen na staro lokomotivo muzejske vrednosti). V njej so pred epidemijo vsak vikend pripravljali ure pravljic za otroke, tam jih je minuli december obiskal tudi Božiček.

Svojo končno podobo pa dobiva soba pobega v Slovenski Bistrici. Nahajala se bo v prostorih nekdanje konjušnice oz. nekdanje tovarne Crouzet. Dokončno se bi naj odprla še pred začetkom oktobra. Naenkrat jo bo lahko obiskalo 5 obiskovalcev, iz sobe se bodo morali rešiti v manj kot eni uri. Svoj čar bo nosila tudi zgodba, saj bo v sobi mnogo pripomočkov povezanih s kulturno dediščino Slovenske Bistrice in okolice. V njej bodo namreč svoje mesto imeli lokalni industrijski in obrtniški izdelki.

In kaj sploh je soba pobega?

Soba pobega je popularna različica avanturistično-detektivske igre, ki poteka v zaprtem prostoru. Pri igri se v sobo zaklene skupino ljudi, ki lahko na prostost pride z namigi, ki so razstavljeni po sobi – pogosto so to različne kode, ključi za ključavnice ter podobni napotki in usmeritve.

V RIC-u v Slovenski Bistrici opozarjajo tudi na mnoge projekte, ki so namenjeni predvsem domačinom. Ne dolgo nazaj je bila vzpostavljena spletna tržnica Jem domače, kjer so na voljo mnogi prehrambeni izdelki lokalnih predelovalcev. Za popestritev pohodništva v območju Pohorja pa je tako domačinom kot tujcem namenjena aplikacija za telefone Živa coprnija na dlani, ki pohodnike popelje po izbranih krajih Pohorja. Aplikacija nudi različne informacije o lokalih in nočitvenih obratih v bližini, osrednji del poti pa predstavi skozi lokalne zgodbe. (A. Sobočan)