Ta mesec bo vodenje konjiškega Zavoda za šport prevzela Laura Krančan

Vodenje Zavoda za šport Slovenske Konjice bo 20. avgusta prevzela Laura Krančan. Konjičanka je zadnja tri leta zaposlena kot vodja projektov na Zavodu Mladinska mreža MaMa, pred tem je bila v domačem kraju direktorica zasebnega zavoda Mladinski center Dravinjske doline. Izkušnje s področja mladih ji lahko po njenih besedah pridejo zelo prav. “Mislim, da je kar nekaj vzporednic med mladinskimi centri in športnimi društvi, eni in drugi recimo potrebujejo pomoč pri pripravi projektnih dokumentacij in prijavah na razpise, tako da se bo dalo kakšno dobro izkušnjo iz preteklosti prekopirati na novo področje. Poleg tega bi izpostavila še izkušnje vodenja in koordinacije zaposlenih.”

Daljši pogovor z Lauro Krančan je objavljen v novi številki lokalnega časopisa NOVICE.

Foto Rok Črepinšek