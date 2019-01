Ta konec tedna na Rogli v znamenju svetovnega pokala v deskanju na snegu

Ta konec tedna bo na Rogli v znamenju svetovnega pokala v deskanju na snegu. Že sedmo

leto zapored tekmovanje v paralelnem veleslalomu na svetovnem nivoju organizirajo ravno na Rogli, kjer so tudi letos odlično pripravljeni. Podrobnosti so predstavili danes na novinarski konferenci, kjer so bili prisotni tudi predstavniki slovenske ekipe, za katere bomo lahko navijali. Tim Mastnak, Rok Marguč in Gloria Kotnik so povedali, kako te dni potekalo priprave na tekmovanje in kakšna so njihova pričakovanja.

Prisotna sta bila tudi izvršna direktorica Uniturja, Barbara Soršak in Aleš Slapar, generalni sekretar FIS Svetovnega pokala Rogla 2019, ki sta predstavila predvsem organizacijske izzive in program. Dogajanje se začenja že ta petek z zborom vseh tekmovalcev pri Smučarskem baru Uniorček, kjer bo potekal uradni žreb startnih številk. V soboto sledi vrhunec – tekmovanje , ki bo potekalo na smučišču Jasa. Progo za svetovni pokal je postavil Izidor Šušteršič, glavni trener slovenske alpske deskarske reprezentance, o njej pa je na novinarski konferenci spregovoril tudi Gašper Oblak, namestnik glavnega trenerja paralelnih disciplin v deskanju na snegu.

Program dogajanja to soboto:

Smučišče Jasa

10.00–12.00 kvalifikacije

12.00–12.30 zabava z DJ-jem

12.30–12.45 Bobnarska skupina Laško

12.45–13.00 zabava z DJ-jem

13.00–13.30 glasbena gostja ALYA

13.30– 13.45 Bobnarska skupina Laško

13.45–14.00 zabava z DJ-jem

14.00–15.15 FINALE

15.15 razglasitev rezultatov

After party pri Baru Uniorček:

16.00–24.00

APRES SKI z DJ-jem

SMUČARSKA ZABAVA s skupino Rock Partyzani