»Svojega poklica ne bi zamenjal, a ga hčerama ne bi predlagal«

Jan Luknar je policijski uniformi popolnoma predan, oči ima odprte tudi v prostem času – ravno zato je uspel preprečiti samomor sokrajana in postal naj policist. Enaintridesetletni očka dveh prikupnih deklic, doma v Šmartnem ob Paki, na prvo mesto postavlja prav njiju in uspešen odnos z ženo, v poklicni karieri pa tudi še ni rekel zadnje – želel bi biti vodja policijskega okoliša.

Ste bili k delu policista poklicani, ste slišali klic, da to morate postati? Mislim, da ne. Že od nekdaj mi je bil poklic policista všeč, prav tako rad opravljam delo na terenu, ki je razgibano in nikoli dolgočasno.

Ste imeli kot otrok tudi vi željo po delu policistov iz akcijskih filmov? Všeč so mi bili akcijski filmi, morda sem se res delno tudi zaradi tega odločil za ta poklic.

Vas je torej privlačila akcijska podoba iz filmov, uniforma ali odgovornost? Mislim, da me je najbolj privlačila odgovornost poklica.

Si sploh znate predstavljati, kaj bi delali, če ne bi bili policist? Danes že zelo težko. Če pa bi moral izbrati drug poklic, bi zagotovo to bil poklic, ki ga opravljaš na terenu in ne v pisarni.

Javnost vas je spoznala lani po razglasitvi naj policista. Spomnimo, da ste rešili mladega sokrajana, ki je želel storiti samomor. Kaj se je zgodilo? Na sprehodu v prostem času sem opazil parkirano osebno vozilo na odmaknjenem travniku. Ko sem se približal, sem opazil, da je iz izpuha v vozilo speljana cev, zaradi česar sem takoj vedel, da oseba v vozilu skuša storiti samomor.

Sta se po dogodku še kdaj srečala? Se vam je zahvalil? Po dogodku se nisva nikoli več srečala, le starši so se mi zahvalili, ne vem pa, kako se je on odzval na dogodek.

Dogodek vas je ovekovečil kot junaka. Kaj vam pomeni naslov naj policista? Sem skromen človek, zato sem vesel, da sem policist leta, ni pa zato moje življenje nič drugačno.

Policisti ste pravzaprav na koncu vsakega delovnika junaki. Vas je kdaj strah med delom? Vsakega policista mora biti med delom oziroma v kriznih situacijah strah. Ko se ta strah izgubi, takrat največkrat pride do napak, ki so lahko usodne.

Kateri od dogodkov, poleg omenjenega junaškega, se vam je iz službenega okolja najbolj vtisnil v spomin? Več jih je. Najbolj se mi vtisnejo v spomin tragični dogodki, zlasti tisti, v katerih so udeleženi mladostniki ali otroci.

Ljudje vedno vklopimo obrambni mehanizem, ko k nam pristopi policist. Kaj so najbolj smešni izgovori, ki ste jih slišali? Tudi teh se je nabralo že veliko … »Nisem bil pripasan, ker sem ravnokar sedel v vozilo« ali pa »Imel sem nujen klic, drugače ne telefoniram med vožnjo« in seveda, da je vinjen, ker je »jedel solato s kisom.«

Policisti pravite, da je najtežje obiskati svojce žrtev. Kaj pa je tisto, zaradi česar je lepo biti policist? Obiski v vrtcih in šolah. Sem namreč tudi policist motorist in najboljša stvar je obisk mladine, sploh vrtčevskih otrok, ko iskrice v njihovih očeh govorijo zase, zlasti ko jih posedem na motor in vidim, da to noč ne bodo spali. (smeh) Lepo je tudi, ko vidiš, da si nekomu pomagal, mogoče le z nasvetom ali dobro besedo.

Kako se po službi sprostite, da odmislite službene težave? Veliko se pogovarjam z ženo, rad se ukvarjam s hčerama in odigram kakšno tekmo nogometa.

Moški v uniformah so zelo priljubljeni med dekleti. Ste svojo partnerko spoznali v uniformi ali brez nje? Res sem jo spoznal v službi in na sebi sem imel uniformo. In res je tudi, da obstajajo ženske, ki rade vidijo uniformirance, včasih poskušajo na ta račun z lepim pogledom tudi kazen spremeniti v opozorilo. Ampak to se jim ne izide.

Je tudi vas že kdaj ustavil policist? Kakšen je občutek na drugi strani? Seveda, tudi mene so že ustavili. Nič posebnega ni bilo, verjetno tudi zato, ker natančno poznam postopek.

O policistih slišimo veliko šal. Vas razjezi, ko vam jo kdo pove? Imate svojo najljubšo? Ne, me ne razjezi. Zdrav humor je dober in smešen. Svoje priljubljene šale pa nimam.

Prej sva že omenila, da opravljate nevarno delo. Ste zadovoljni s položajem, ki ga imate s kolegi v naši družbi? Vas država in državljani dovolj cenimo? Občutek imam, da se stanje trenutno izboljšuje. Potrebno pa je še zagotovo nekaj časa, da pridejo stvari na mesto, kjer bi morale biti.

Bi svojima otrokoma priporočili delo policista? Svojima hčerama tega poklica zagotovo ne bi priporočil, predvsem zaradi starševskega strahu in poznavanja slabih strani tega poklica.

Ste profesionalno deformirani tudi na dopustu – imate oči vedno na preži? Res je. Na to me žena ves čas opozarja. Vendar se trudim tudi sprostiti, kot je prav.