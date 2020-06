Svoj prapor ima zdaj tudi Območno združenje slovenskih častnikov Dravinjske doline

Svoj prapor je dan po letošnjem dnevu državnosti razvilo Območno združenje slovenskih častnikov Dravinjske doline. Predsednik združenja Vojko Korošec verjame, da bodo z njim postali prepoznavnejši tudi v širši javnosti, po drugi strani pa se bodo lahko z njim v prihodnje na povabila organizatorjev udeleževali tudi različnih prireditev na lokalni, regionalni in državni ravni.

Konjiško območno združenje so sicer ustanovili pred petimi leti, ko so združili občinski organizaciji iz Slovenskih Konjic in Zreč. Trenutno je v njem 82 častnikov s Konjiškega in Zreškega, pokrivajo pa tudi območje Vitanja, s katerega pa še čakajo na prve člane. V prihodnje si želijo v združenje pripeljati predvsem nekatere mlajše še aktivne kolege, po drugi strani pa skrbeti za popularizacijo vojaških oz. obrambovarnostnih poklicev.

Svečanosti se je udeležilo tudi več visokih gostov – kateri in kaj so povedali preverite v četrtek v lokalnem časopisu NOVICE.



