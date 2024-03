Svinjska potrebušina polnjena s šampinjoni in zelišči Silvije Lunder, vodje Centra za krepitev zdravja Slovenska Bistrica.

Sestavine:

– večji kos svinjske potrebušine

– čebula, česen

– šampinjoni (lahko tudi sveži)

– sol, poper

– peteršilj, drobnjak

– materina dušica (šetraj)

– timijan, majaron, mleti rožmarin

– krompir

Priprava:

Pomembno je, da potrebušino dobro obrežemo vseh odvečnih delov maščobe (pustimo le tisti sloj na vrhu, ki bo služil, da se meso med peko ne izsuši preveč). Nasekljano čebulo popražimo na svinjski masti, da postekleni. Nato dodamo na drobno narezane šampinjone. Vse skupaj dobro prepražimo. Ob koncu dodamo vse začimbe ter sol in poper (dodamo ga po lastnem okusu). Zmes odstavimo iz štedilnika in ji vmešamo tri sesekljana jedrca česna ter pustimo stati 10 minut. Maso nadalje dobro razporedimo po mesu, ki ga nato zvijemo v rulado in dobro obvežemo. Mesno rulado položimo v pekač, zraven katerega lahko dodamo na krhlje narezan krompir.

Pečemo v pečici na 250 stopinj Celzija 45 minut, oziroma odvisno od debeline

potrebušine (v primeru, da je rulada debelejša, krompir dodamo kasneje).

Pa dober tek!