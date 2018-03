Svetujemo: Da bodo želodci prenesli velikonočne dobrote!

Pred nami je velikonočni čas, ki ga poleg prijetnih trenutkov z najbližjimi spremljajo tudi nekoliko večje količine hrane kot običajno. Hrana, ki jo tradicionalno jemo v tem času, je bolj mastna in težka. Naši želodci zato mnogokrat trpijo in morajo prenesti marsikaj, v zadnji številki lokalnega časopisa NOVICE piše medicinska sestra Katja Hrovat iz Zdravstvenega doma Sl. Konjice.

Preventiva je seveda zdrav življenjski slog, ki vsebuje zdravo prehrano, uravnavanje telesne mase in redno rekreacijo. Na splošno pa se priporoča, da hrana vsebuje čim manj maščob in čim manj težko prebavljivih jedi.

Najpomembnejše je, da se izogibate rumenjaku, stepeni smetani, majonezi, ocvrtim jedem, tortam, suhemu sadju, oreškom in ostrim začimbam.

Lahko jemo, a pametno!

Pirhi so zelo pomemben element velike noči. Jajca lahko obarvamo z naravnimi barvami (npr. barvanje s čebulnimi olupki, rdeče pirhe boste dobili, če jih boste kuhali v soku rdeče pese, ipd…).

Ogljikovi hidrati, kamor spadata kruh in potica, so veliko breme za telo, podobno kot rdeče meso, slanina in jajca. Bodite zmerni pri vnosu le-teh, saj je vse skupaj veliko težje prebavljivo. Ni treba, da se izognete domačim velikonočnim jedem, kot so jajca, šunka, hren in potica. Pametna odločitev pa bo, če si boste poleg privoščili zelo zvrhano skledo zelene solate (regrat). S tem boste poskrbeli, da ne boste pojedli preveč.