V Občini Slovenske Konjice JKP d.o.o. Slovenske Konjice redno izvaja svetovalni nadzor nad ločevanjem odpadkov v zabojnikih za komunalne odpadke. Povzročitelji odpadkov, pri katerih pri mesečnem pregledu vsebine zabojnikov ni ugotovljenih nepravilnosti so nagrajeni z okoljsko pozornostjo. V juniju so bili za zgledno ločevanje odpadkov na izvoru nastanka nagrajeni stanovalci večstanovanjskega objekta v Ločah (Stari trg 15 a, b), kateri so prejeli kantice za zbiranje odpadnega jedilnega olja.

Nepravilno zbrana odpadna embalaža. Pripraviti jo je potrebno v zabojniku za embalažo ali v tipskih vrečkah z logotipom izvajalca (JKP):

V primeru ugotovljenih nepravilnosti je povzročitelj nepravilnega odlaganja opozorjen z nalepko na zabojniku. Nepravilno zbrane odpadke je povzročitelj dolžan ustrezno ločiti in jih pripraviti ob naslednjem odvozu. V primeru, da se nepravilnosti na določenem zbirnem mestu ponavljajo, JKP povzročitelja obvesti s pisnim obvestilom, odpadke loči in storitev zaračuna v skladu z veljavnim cenikom. Istočasno se preda prijava pristojnemu inšpektorju.

Svetovalni nadzor se izvaja tudi v sodelovanju z Medobčinsko inšpekcijo. Največ nepravilnosti se pojavlja v zabojnikih za mešane komunalne odpadke, kjer se še vedno pojavljajo velike količine odpadne embalaže in biorazgradljivih odpadkov, ki tja ne sodijo. Ločevanje odpadkov na izvoru nastanka je očitno za nekatere še vedno neznanka.

Uporabniki javne storitve odvoza komunalnih odpadkov morajo na izvoru nastanka ločevati različne vrste komunalnih odpadkov in jih ločeno zbrane predati izvajalcu javne službe odvoza komunalnih odpadkov v skladu z urnikom odvoza.

V skladu s Odlokom o ravnanju s komunalnimi odpadki in drugimi vrstami komunalnih odpadkov v Občini Slovenske Konjice je prepovedano:

nepravilno prepuščati posamezne vrste odpadkov,

mešati nevarne odpadke z ločeno zbranimi frakcijami ali mešanimi komunalnimi odpadki ali mešati posamezne vrste nevarnih odpadkov med seboj,

mešati kosovne odpadke z mešanimi komunalnimi odpadki in s preostalimi vrstami odpadkov

postavljati vse vrste zabojnikov za zbiranje odpadkov na javne površine,

odlagati odpadke ob zabojnikih,

prepuščati in odlagati kosovne ter druge odpadke zunaj prevzemnega mesta, na zbiralnicah ali ob zabojnikih.

Za kršitve Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki so za to predvidene globe:

– 1000 evrov za prekršek pravne osebe,

– 600 evrov za prekršek samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja svojo dejavnost.

– 500 evrov odgovorno osebo pravne osebe ali samostojnega podjetnika,

– s 400 evrov pa se za prekršek kaznuje posameznika.

Urnik odvoza komunalnih odpadkov in več navodil za ločevanje odpadkov je dostopnih na spletni strani http://www.jkp-konjice.si/.

Za vaša vprašanja in dodatne informacije smo vam na voljo na tel. št. 03 758 0470 (CERO SK).

