Šunka v testu

Sestavine za 6 oseb:

1 kg prekajene šunke v kosu

gorčica

400 g moke

20 g svežega kvasa

3 žlice mlačnega mleka

žlička sladkorja

pol žličke soli

3 dl mlačnega mleka

50 g masla

1 jajce

Priprava:

korak:

Šunko najprej skuhamo, vre naj eno uro, nato pustimo, da se ohladi v vodi, v kateri se je kuhala.

korak:

Testo pripravimo tako, da kvas nadrobimo v skodelico, dodamo žličko sladkorja, 2 žlici mlačnega mleka in žličko moke. Premešamo, pokrijemo in pustimo vzhajati deset minut. Moko presejemo v skledo. Po robu posolimo, v sredino pa v jamico vlijemo kvasec, ga pomešamo z malo moke in pustimo, da vzhaja še deset minut.

korak:

V lončku z mlekom stopimo maslo, malce ohladimo in polijemo po moki. Zamesimo testo, ki mora biti gladko in voljno ter se ne sme oprijemati rok in posode. Oblikujemo ga v kroglo in pokrito pustimo vzhajati na toplem približno eno uro, da se prostornina testa podvoji.

korak:

Vzhajano testo na pomokani površini razvaljamo na 2 cm debelo. Osušeno šunko premažemo z gorčico in ovijemo s testom. Robove dobro stisnemo skupaj, v pekač položimo tako, da so stiki testa na spodnji strani. Premažemo z razžvrkljanim jajcem, na vrhu pa naredimo dve ali tri luknjice, da bo lahko med peko uhajala para. Šunko v testu pečemo v na 190 stopinj Celzija ogreti pečici dobro uro, da se testo zlato rjavo zapeče.