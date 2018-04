Konjiška pošta bo zaprta do zgodnjega popoldneva

Pošta v Slovesnkih Konjicah bo zaprta do zgodnjega popoldneva (predvidoma do 13. ali 14. ure).

Med pošiljkami, ki so zjutraj prispele na to pošto, so namreč našli sumljiv paket. Po neuradnih informacijah naj bi se iz ene od pošiljk usul bel prah. Na prizorišču so še vedno policisti in gasilci.

Konjičani naj bi paketne pošiljke dobili z zamudo, ostalo pošto poštarji razvažajo kot po navadi.