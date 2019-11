Suho sadje, zdrav prigrizek za zimske dni.

Sušenje sadja je super način, kako si narediti zdrave posladke za jesenske in zimske dni. Zdaj je idealen čas, da pridemo do kakovostnega in naravno pridelanega sadja ter se lotimo dela.

Sadje mora biti dobro zrelo, aromatično, le hruške, slive in češplje bomo laže posušili, če bodo malce manj sočne. Sušite lahko vse vrste sadja: češnje, smokve, višnje, jagode, marelice, hruške, breskve, grozdje, slive, jabolka, banane …

Sušimo v kuhinjski pečici, na radiatorju, na kmečki peči, kaminu ali zidanem štedilniku. Sušimo lahko tudi na soncu, le preden zaide, pladnje pospravimo. Če je sončnega vremena premalo, dosušimo sadje v pečici. Priporočljiv je sušilnik za hrano, ki sušenje sadja močno olajša.

Najprimernejša temperatura za sušenje je 50 do 65° C. Bistvenega pomena je tudi gibanje zraka, zato morajo biti vrata pečice, če seveda nimate sušilca, priprta. Pri prenizki temperaturi se bo sadje sušilo predolgo in morebiti splesnelo. Pri previsoki pa bo sladkor karameliziral, sadje bo preveč potemnelo in okus bo neprijeten.

