Stročji fižol s šalotko in panceto

Sestavine:

500 g stročjega fižola

100 g pancete

4 večje šalotke

2 čajni žlički masla

sveže mlet črni poper

sol

Priprava:

korak:

Fižolu odrežemo konce in odstranimo nitke, ga operemo in skuhamo v slani vodi do mehkega. Vodo odlijemo in fižol ohladimo.

korak:

Drobno narezano panceto pražimo na maslu približno tri minute. Nato jo preložimo na krožnik, v ponvi pa prepražimo še nasekljano šalotko, da zlato porumeni.

korak:

V ponev dodamo še malo masla ter stročji fižol in panceto. Začinimo s poprom in med praženjem ves čas mešamo, dokler ni fižol vroč in dobro premešan s šalotko in panceto.

Takšna priloga se prilega skoraj vsaki mesni jedi, seveda pa jo lahko uživamo tudi kot samostojno jed. Stročji fižol je bogat z beljakovinami in rudninami ter sodi med varovalna živila.