Stročji fižol s paradižniki

Sestavine:

400 g stročjega fižola

200 g češnjevega paradižnika

večja čebula

3 stroki česna

5 vejic peteršilja

3 žlice olivnega olja

žlica balzamičnega kisa

sol in poper

Priprava:

korak:

Stročji fižol očistimo, porežemo nastavke pecljev, odstranimo morebitne nitke in po želji narežemo na krajše kose. Skuhamo ga v slani vodi do mehkega, kar je približno 30 minut. Fižol mora med kuhanjem neprenehoma rahlo vreti.

korak:

Med kuhanjem fižola sesekljamo čebulo in česen. Vejice peteršilja operemo in grobo sesekljamo. Večje češnjeve paradižnike razpolovimo, manjše pa pustimo cele.

korak:

Kuhan fižol odcedimo. V ponvi na olivnem olju posteklenimo čebulo, dodamo paradižnike in česen, še malo popražimo, da česen zadiši in dodamo še odcejen stročji fižol in nasekljan peteršilj. Zelenjavo začinimo s poprom in soljo ter z balzamičnim kisom. Vse skupaj med mešanjem pražimo še dve minuti, nato pa serviramo na večjem krožniku.