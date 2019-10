Stranice: Žalna slovesnost pri grobovih 100 frankolovskih žrtev

Občina Zreče in Spominsko društvo 100 frankolovskih žrtev sta danes pripravila žalno slovesnost ob Dnevu spomina na mrtve, na prireditvenem prostoru pri grobovih 100 Frankolovskih žrtev na Stranicah.

Slavnostna govornica je bila poslanka v Državnem zboru Republike Slovenije, Monika Gregorčič. Venec so pri spomeniku položili tudi župani in predstavniki domače in bližnjih občin. Kratek obred je opravil tudi duhovnik p. Branko Cestnik s Frankolovega. Kulturni program s pesmijo in recitacijami je pripravila Osnovna šola Zreče.

V času prireditve je bila v bližnjem muzeju za ogled odprta tudi spominska soba »100 frankolovskih žrtev«.

