Stranice: Sedmi dobrodelni koncert za otroke s cerebralno paralizo

Včeraj je na Stranicah potekal že sedmi dobrodelni koncert Društva cerebralne paralize Sonček Celje. Kulturni dom Stranice je bil poln do zadnjega kotička. Povabilu na nastop se je odzvalo veliko glasbenikov.

Za dober namen so nastopili Vižarji, Miran Rudan, Maja Založnik, otroški pevski zbor Osnovne šole Stranice, Klateži, vokalna skupina Sonus, Ansambel Banovšek, Spev, Posluh, Potepuhi, Me3 do polnoči, Lojterca, Pika si, Jay dance studio, Eva in Jakob. Ob koncu koncerta se je Martin Lažeta, predsednik Društva cerebralne paralize Sonček Celje zahvalil vsem donatorjem in obiskovalcem za prispevke. Zbran denar bodo namenili za lažjo organizacijo letovanja terapevtske kolonije otrok s cerebralno paralizo.

