Stranice: Družina Dolar hvaležna za pomoč, darovanih že okoli 11 tisoč evrov

V dobrodelni akciji za obnovo hiše družine Dolar s Stranic, ki živi v zelo slabih bivanjskih pogojih, se je doslej zbralo okoli 11 tisoč evrov prostovoljnih prispevkov.

Pobudnice akcije so članice Lions kluba Konjice Vita. V ta znesek še niso vštete SMS donacije. Še do 22. januarja lahko s ključno besedo POMAGAMO10 na številko 1919 uporabniki mobilnih storitev Telekoma Slovenije, A1, Telemacha in T-2 darujejo 10 evrov in tako pomagajo družini Dolar do dostojnega bivališča s kopalnico in straniščem. Nekateri so darovali gradbeni material, pomoč so ponudili številni obrtniki in podjetniki. Dobrodelna akcija se bo predvidoma zaključila sredi februarja. Z gradbenimi deli bi radi začeli takoj, ko bo dopuščalo vreme.

Družina dolar, oče Slavko, mama Cvetka in sin Jože, so hvaležni, ker so jim mnogi pripravljeni pomagati. »To je naš dom in tu si želimo živeti, zato smo hvaležni za pomoč. Hvaležni smo za vsako malenkost, saj je prav vsaka zlata vredna«, je povedal skromen in bolj redkobeseden Slavko Dolar.

