ŠTORE Železniški prehod zaprt, decembra novo postajališče

Direkcija za infrastrukturo je že junija začela dela na železniški postaji v Štorah, pred dnevi pa so tudi zaprli cesto čez železniške tire za ves promet, razen za pešce (avtobusne linije so preusmerili). Postajališče bo do decembra dobilo povsem novo podobo, saj bodo zgradili podhod z dvigalom in postavili nova perona vključno s pripadajočo infrastrukturo (signalno varnostne in telekomunikacijske naprave), ki bo prilagojena tudi funkcionalno oviranim ter invalidnim osebam.

Vrednost naložbe znaša blizu 2,4 milijone evrov, glavni investitor so Slovenske železnice, Občina Štore je sofinancirala izdelavo projektne dokumentacije. Pogodbo z izbranima izvajalcema SŽ–ŽGP in Tegrad so podpisali aprila, že v osnovni pogodbi ob otvoritvi nadvoza Lipa pred dobrim desetletjem pa so predvideli ukinitev obeh nivojskih prehodov v naselju Štore. Skozi občino vsakodnevno zapelje 32 vlakov v smeri Celja in 26 v smeri Šentjurja, večinoma gre za tovorne vlakovne kompozicije.

PŠ