ŠTORE Zaradi možnosti eksplozije evakuirali 40 ljudi

S celjske policijske uprave so sporočili, da so v Štorah iz varnostnih razlogov nekaj pred 13. uro evakuirali okoli 40 ljudi, ki so se nahajali v bližini vozila, v katerega sta bili napeljani cevki, v njem pa je bil mrtev moški.

Cevki sta bili povezani s posodama z neznano snovjo, zato je obstajala možnost, da bi ob odprtju prišlo do kemične reakcije. Ko so okoliške prebivalce spravili na varno, so pripadniki oddelka za protibombno zaščito odprli vozilo.

Nihče ni bil ranjen, moški v vozili pa je – čeprav policijski viri tega ne navajajo – v predelu Nad stolarno po vsej verjetnosti storil samomor.

(fotografija je ponazoritvena)

PŠ