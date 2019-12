ŠTORE Višje cene vrtca v 2020

Če bodo svetniki občine Štore v četrtek podprli predlog župana Mirana Jurkoška, se bodo ekonomske cene vrtca v Štorah z novim letom precej povišale.

Najbolj to velja za drugi starostni razred, kjer bo polna cena v letu 2020 znašala 379 evrov oziroma dobrih 15 odstotkov več, kot doslej. Tudi Štorovčani so podražitev pripisali lanskemu dogovoru vlade s sindikati vzgoje in izobraževanja o povišanju prejemkov zaposlenih v tej panogi. Za prvi razred bo spremenjena ekonomska cena odslej 498 evrov, za tretjega pa 404 evre. Vrtec Lipa skupaj obiskuje dobrih dvesto malčkov.

Sedmo sejo občinskega sveta bodo tokrat opravili v Domu na Svetini.

PŠ