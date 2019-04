ŠTORE Trije dolgovi v eno posojilo

Da bi zagotovila lažje financiranje izgradnje načrtovane športne dvorane, bo občina Štore preoblikovala tri stare dolgove v enotno posojilo. Gre za nekaj več kot 1,1 milijona evrov, ki jih Štorovčani dolgujejo za projekt Almin dom (na fotografiji), poroštvo zasebnemu podjetju Hudournik in zaradi izgubljene tožbe s Slovenskimi železnicami. Enotno posojilo naj bi imelo daljši odplačilni rok in nižjo obrestno mero. Predlog so že potrdili občinski svetniki, potrebujejo pa še soglasje finančnega ministrstva.

PŠ