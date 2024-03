ŠTORE Peter Svetina odprl 63. varuhov kotiček

Varuh človekovih pravic Peter Svetina je dopoldne v Štorah odprle že 63. varuhov kotiček.

Postavljen je v preddverju občinskih prostorov na Lipi.

Pobud občanov iz te občine ombudsman doslej še ni prejel, jih pa po odprtju kotička morda pričakuje, kar je tudi namen celotnega projekta. Predvsem pa morajo biti državljani obveščeni, katere zadeve lahko varuh rešuje.

Po besedah Svetine gre v prvi vrsti za ignoranco državnih in lokalnih organov do ljudi. »Z županom Miranom Jurkoškom sva imela pogovor o položaju, trenutno nimamo odprtih zadev, nenazadnje dobro sodelujemo. Če se kaj zaplete, se z občino povežemo in povprašamo, a iz te občine preprosto ne dobivamo pobud. Morda bodo zdaj prišle, temu je namenjen tudi kotiček, da občani tudi vedo, kdaj se na nas lahko obrnejo. «

PŠ