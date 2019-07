ŠTORE Športna dvorana dobila gradbeno dovoljenje

Občini Štore so včeraj izdali gradbeno dovoljenje za novo športno dvorano na Lipi. Naložba bo stala okoli dva milijona evrov, vendar bodo osnovnošolci vsaj še poldrugo šolsko leto pouk športne vzgoje imeli po starem.

Po besedah štorskega župana Mirana Jurkoška bodo gradnjo začeli februarja 2021 in jo istega leta, predvidoma v novembru, tudi končali. Učenci bodo za časa gradnje športno vzgojo opravljali na zunanjih površinah, koliko bo to seveda mogoče, v ta namen jim bodo postavili igrišča za mali nogomet, košarko in odbojko.

PŠ