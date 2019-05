ŠTORE Slavnostna seja ob občinskem prazniku

Štorski občinski svetniki bodo s slavnostno sejo in podelitvijo občinskih priznanj drevi obeležili občinski praznik, ki ga slavijo v spomin na začetke železarstva.

Kraj je zadnja leta vse bolj turistično usmerjen in prepoznaven, zlasti zaradi znamenite Svetine, preko katere vodi tudi nedavno odprta lokalna cestna povezave (projekt treh občin) od Laškega preko Šentruperta vse do Celjske koče. Največji prihajajoči projekt je gotovo športna dvorana, za katero so bodo v teh dneh podali vlogo za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Železarska tradicija se po besedah župana Mirana Jurkoška nadaljuje, čeravno na območje nekdanje velike železarne ne prihaja več na delo 4500 ali 5000 delavcev, temveč le še približno tretjina tega, so pa podjetja uspela prebroditi krizo.

PŠ