ŠTORE Poštna enota bo preoblikovana v pogodbeno

Pošta Slovenije naj bi poštno poslovalnico v Mercatorju na Lipi kmalu preoblikovali v pogodbeno. To naj bi se zgodilo takoj, ko bodo našli ustreznega pogodbenika. Občane moti neučinkovit delovni čas poštne enote, zato jih veliko uporablja sosednjo poslovalnico na Teharjah. Glede na vsakdanjik bi si Štorovčani želeli pošto, ki bi bila odprla med pol osmo zjutraj in vsaj do 17.ure.

V Pošti Slovenije so nameravano spremembo pojasnili s hitro spreminjajočim se družbenim in poslovnim okoljem, ki zahteva stalna prilagajanja. Zategadelj obstoječega načina poslovanja ni več mogoče ohranjati.

Pri Pošti Slovenije so prepričani, da bodo storitve pri pogodbeniku dostopnejše, saj bo nenazadnje tudi odpiralni čas prilagojen njegovemu načinu poslovanja. Poslovanje mora biti usklajeno z zahtevami pošte, vključno z omogočenim dostopom za invalide.

PŠ