Štore: Okna s četrt stoletno tradicijo

S četrt stoletno tradicijo se ponaša podjetje Stopar design, proizvodnja in prodaja, ki ima sedež v Štorah in je aktivno na področju proizvodnje ter montaže oken in vrat. Ustanovitelj podjetja, Ladislav Stopar je za Šentjurske novice spregovoril o začetkih, razvoju in načrtih za prihodnost podjetja. Podjetje se je na začetku ukvarjalo z lesno-obdelovalno dejavnostjo in zaposlovalo pet oseb. Delovali so na približno 500 kvadratnih metrih in izdelovali leseno stavbno pohištvo. Podjetje se je hitro razvilo in preoblikovalo v proizvodnjo PVC stavbnega pohištva, s poudarkom predvsem na proizvodnji oken in vrat. Danes delujejo na 3.000 kvadratnih metrih v industrijski coni v Štorah ter zaposlujejo 25 oseb.

