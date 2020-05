ŠTORE Novo železniško postajališče je pripravljeno

S ponedeljkovo sprostitvijo javnega potniškega prometa bo zaživela tudi preurejena železniška postaja v Štorah, ki je zaradi pandemije mesec dni samevala.

Gradbena dela so zaključili že 31. marca, tehnični pregled je bil uspešno opravljen teden dni kasneje. Ministrstvo za infrastrukturo je čakalo samo še odpravo ukrepov Covida-19, da bodo nova perona, podhod, dvigali za dostop gibalno oviranim ter nova parkirišča lahko začeli uporabljati potniki in ostali.

Nivojski prehod je ukinjen, signalno varnostne in telekomunikacijske naprave so prilagojene, navkljub nekaterim težavam so vsa potrebna dela izvedli znotraj pogodbene vrednosti, ki znaša slabih 2,37 milijonov evrov.

PŠ