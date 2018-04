ŠTORE Nevarnosti ni več

Celjski poklicni gasilci so ob pomoči več prostovoljnih gasilskih društev že ponoči uspeli sanirati razmere, ki so nastale po sinočnjem izlitju okoli 30 ton taljenega jekla iz štorskega obrata Valji. Zaradi nevarnosti, da bi ob stiku taline z vodo lahk o prišlo do eksplozije, so zvečer evakuirali 85 prebivalcev v polkilometerskem krogu okoli Valjev, kakor tudi celotno izmeno v tovarni (24 oseb).

Krajane so začasno namestili v prostorih osnovne šole, vendar so se do jutra lahko vsi že vrnili na domove, kajti talina, ki je ob izlitju merila okoli 1500 stopinj celzija, se je začela ohlajati, alarm pa so preklicali ob polnoči. Po prvih podatkih naj bi bilo gmotne škode za več stotisoč evrov, končne ocene bodo znane po končani preiskavi in potem, ko se bo ohladila peč, iz katere je stekla talina.

Po neuradnih podatkih je človeški faktor nesreče izključen, po vsej verjetnosti je počila cev, ki se hladi z industrijsko vodo, kar se tudi v drugih tovrstnih obratih sicer dokaj redno dogaja.

P.Š.