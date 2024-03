ŠTORE Nadvoz Kompole v petih letih?

Državna cesta med Štorami in Šentjurjem je v vse slabšem stanju, o njeni obnovi pa odloča državna direkcija za ceste, kamor morajo potrebe Štorovčanov šele uvrstiti. Težava je tudi v tem, da bo država letos financirala zgolj tiste državne ceste, ki so jih lanska neurja in poplave najbolj poškodovale Na isti relaciji je v načrtih tudi izgradnja nadvoza Kompole, potem ko bodo zaprli nivojski železniški prehod na Opoki (naslovna slika).

Kdaj si vozniki lahko obetajo izboljšanje razmer? »Del državne ceste je bil v predelu, kjer teče kanalizacija, že obnovljen. Sem pa tudi sam opazil velike luknje, ki se pojavijo po vsaki zimi. Smo že in še bomo apelirali na državo. Direkcija za ceste ima vsakoletni program vzdrževanja in upam, da bomo zraven. Glede nadvoza pa je v pripravi projektna naloga. Želim, da ne bi nanj čakali tri desetletja, marveč bi ga realno lahko postavili v petih letih«, odgovarja štorski župan Miran Jurkošek.

PŠ