V družbi Štore Steel se stavkovni odbor in vodstvo podjetja niso dogovorili, zato so jeklarji napovedali celodnevno stavko. Stavkovna zahteva je 23-odstotni dvig dodatka za pogoje dela. Stavko bodo izvedli v petek, 10. avgusta, od 6. ure do sobote, 11. avgusta, do 6. ure zjutraj. Podrobnosti glede stavke bodo predstavili v naslednjih dneh.