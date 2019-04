ŠTORE Dražja vrtec in oskrba na domu

Z majem bodo v Štorah veljale višje cene vrtčevskih programov in oskrbe na domu. Oboje je posledica lanskega dogovora vlade s panožnimi sindikati javnega sektorja.

Štorovčani so vrtec nazadnje podražili v začetku leta 2016. Tokratna podražitev znaša približno osem odstotkov, kar se bo na položnicah poznalo po zneskih, ki bodo višji od pet do 15, tudi 20 evrov. »Tretjina podražitev gre na pleča staršev, preostalo bo pokrila občina. Še vedno smo s cenami v spodnjem delu občin Savinjske regije in med nižjimi, če se primerjamo z okoliškimi občinami«, ocenjuje župan Miran Jurkošek.

Višje bodo tudi cene socialno varstvene storitve pomoči na domu. Uporabniki bodo plačevali 13 odstotkov več – urna oskrba bo s sedanjih s 4,4 evre v maju skočila na pet evrov. Cene bo v ponedeljek potrjeval občinski svet.

