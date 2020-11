ŠTORE Center–ISI z 52 delavci v stečaj

Invalidsko podjetje Center-ISI, ki je bilo del štorskega podjetja Valji d.o.o., je na hitro pristalo v stečaju.

Potem, ko so Avstrijci v avgustu kupili Valje, niso več videli možnosti sodelovanja s Centrom ISI, ki je delovalo v njihovih prostorih in zanje izvajalo naročila in storitve.

Na zavodu se je tako znašlo 52 zaposlenih, od tega je dobra polovica invalidov. »Od začet ka leta smo opozarjali, naj podjetje pridobi kakšno drugo delo, da ne bo odvisno samo od Valjev. Storili niso ničesar. Dokler so bili lastniki še Elements skladi, so še uspevali zagotavljati plače, oktobra pa je zmanjkalo denarja«, je razloge za propad družbe strnil Mirko Hirci, sekretar regijskega sindikata SKEI.

PŠ