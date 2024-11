ŠTORE CELJE Zanimanje za P+R spodbudno, a očitno še premajhno

V Celju in Štorah so do sredine prejšnjega meseca poskusno izvajali projekt »parkiraj in odpelji«, da bi ugotovili interes potencialnih uporabnikov javnega prevoza.

V ta namen so rezervirali parkirišče ob štorski železniški postaji, kjer bi dnevni migranti, ki se v mesto vozijo iz šentjurske smeri, parkirali avtomobile in prestopali na vlak proti Celju.

S pilotnim projektom so ugotovili, da je zanimanje za tovrstne rešitve sicer spodbudno, vendar bo za uveljavitev potrebno še nekaj časa.

Štetja števila uporabnikov niso izvajali, vsekakor pa bodo v prihodnje potrebna dodatna prizadevanja za ozaveščanje prebivalcev, so nam še odgovorili.

PŠ