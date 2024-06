Stolp Kristal je zasnoval Bistričan

V Rogaški Slatini so konec maja svečano odprli stolp Kristal. Na izjemno pridobitev se ponosno ozirajo tudi v Slovenski Bistrici, saj od tod prihaja vodja projekta dr. Viktor Markelj, soustanovitelj inženirskega biroja Ponting.

106 metrov visok razgledni stolp z dvonadstropno razgledno ploščadjo in odprto razgledno teraso je najvišja stavba v Sloveniji. Z dvigalom pridete na vrh v 34 sekundah.

Stolp sta zasnovala inženirski biro Ponting in Korpnik produkcija, izvajalec del je bilo podjetje VG5, investitor občina Rogaška Slatina. V neposredni bližini je Ponting projektiral tudi nadhod Sonce, ki je namenjen izključno pešcem in kolesarjem ter nudi varno povezavo med promenado Rogaška Slatina in vznožjem Tržaškega hriba, kjer stoji tudi razgledni stolp Kristal.

Kaj je bil najzahtevnejši izziv pri snovanju stolpa?

»V podjetju načrtujemo mostove in zahtevne konstrukcije, zato sama konstrukcija stolpa za nas ni bila težava. Večji izziv je bilo uskladiti vse varnostne zahteve, ki izhajajo iz požarne varnosti, uporabe dvigala, inštalacij …« je ocenil Viktor Markelj. V podjetju Ponting pa so že uprti v nove projekte: »Pravkar je bila podpisana pogodba za izgradnjo novega kolesarskega mostu v občini Šentilj iz Slovenije v Avstrijo, končujemo več viaduktov na projektu tretje osi, vedno je še kak manjši most … V sredini maja pa je bila odprta železniška proga Maribor–Šentilj, kjer smo naredili najdaljši železniški viadukt Pesnica,« naniza Markelj nekaj aktualnih projektov.

1 od 3

Mojstrovina

V dvonadstropnem simetrično zasnovanem vrhu stolpa, oblikovanem kot abstrakcija forme kristala, so kavarna, etaža Panorama in odprt prostor na vrhu. Stolp nudi razglede na Rogaško Slatino in njeno okolico ter bo dodatno popestril ponudbo mesta, znanega po mineralni vodi, zdravilišču in steklarstvu.

Do vrha vodi 594 stopnic in dvigalo. V petih prodajnih hiškah na tlakovanem trgu pred stolpom se bodo predstavljali lokalni ponudniki. Ob trgu je urejeno parkirišče ter javna izposojevalnica koles.

Postavili so ga v dveh letih

Sama gradnja Stolpa Kristal Rogaška Slatina se je začela spomladi leta 2022, trajala je dve leti. Vrednost projekta znaša 5 milijonov evrov, od tega je dva prispevalo Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, drugo pa Občina in donatorji.