Kar nekaj prahu na družabnih omrežjih je dvignila nedavna sečnja dreves pri celjskem gledališču. Točneje drevesa, ki so rasla od krožišča pri rdeči stavbi v smeri celjske tržnice. Delavci Simbia Vrtnarstvo so po naročilu Mestne občine Celje posekali več katalp.

Na občini pojasnjujejo, da so bila drevesa v notranjosti prhla in so imele suhe veje. Spomladi bodo na tem mestu zasadili nov drevored.