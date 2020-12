Številni Bistričani zbirajo dobrine za pomoč prizadetim ob potresu v Petrinji

Številni prebivalci Slovenske Bistrice in okoliških krajev so se včeraj in danes kar preko družbenih omrežij povezali in zbrali za poln kamion raznih dobrin za pomoč prizadetim ob potresu v kraju Petrinja na Hrvaškem. V pakete so zapakirali topla oblačila, obutev, odeje, hrano, pijačo, higienske pripomočke in drugo. Pomoč je na Hrvaško brezplačno prepeljalo prevozniško podjetje Aleša Emeršiča iz Slovenske Bistrice.

Prav tako so akcijo zbiranja pomoči organizirali v PGD Slovenska Bistrica. »Narava našega dela je, da pomagamo, kolikor je v naši moči. Poleg tega nikoli ne vemo, mogoče smo lahko že naslednji trenutek sami v isti situaciji. Tako smo se zjutraj dogovorili, da skušamo zbrati nekaj nujnih stvari, od toplih oblačil, obutve, do hrane in pijače z daljšim rokom obstojnosti in pomagamo prizadetim v potresu,« je med drugim dejal poveljnik Boris Keršič. Pomoč bodo zbirali pred gasilskim domom v Slovenski Bistrici danes do 17. ure.