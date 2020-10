Števili članov konjiške Območne obrtno-podjetniške zbornice pred ‘korono’ in danes se bistveno ne razlikujeta

Območna obrtno-podjetniška zbornica Slovenske Konjice ima po zadnjih podatkih 393 članov, ki zaposlujejo skoraj 3.000 ljudi. Te številke se vsaj za zdaj zaradi ‘koronakrize’ niso bistveno spreminjale. To je v pogovoru za lokalni časopis NOVICE povedal predsednik zbornice Ivan Furman.

Spodaj še del pogovora, ki je v celoti objavljen v današnji številki lokalnega časopisa NOVICE:

Katere dejavnosti so v zadnjih mesecih najbolj trpele?

Na prvem mestu so še vedno avtobusni prevozniki, posebej tisti, ki opravljajo turistične prevoze. Vse od marca naprej je bilo teh prevozov malo. Upad prometa imajo seveda tudi vsi ostali, ki so bili že spomladi z odloki zaprti, to so gostinci, frizerji, kozmetiki, cvetličarji, slaščičarji, lastniki fitnes centrov, … Po sprostitvi ukrepov in ponovnem zagonu nekaterih dejavnosti se je sicer situacija malo izboljšala, a jih skrbi, kaj bo zdaj, ko se zadeve spet zapirajo. Zaključkov ob koncu leta, zabav, porok in podobnih stvari ni pričakovati in posledično je manjše povpraševanje po cvetličarjih, slaščičarjih, frizerjih, kozmetičarjih, …

Kaj bi torej za člane vaše zbornice pomenilo, če bi se življenje spet ustavilo, kot se je spomladi?

Katastrofo, če rečem z eno besedo. V tem času je večina porabila rezerve in če dela ne bo, lahko sledi tudi veliko odpuščanj.

Kako gledate na prihodnost, predvsem kar zadeva gospodarstvo v Dravinjski dolini?

Kot veste, sem jaz vedno optimist. Mislim, da nas vsaka kriza malo postavi na realna tla. Takrat vedno pri sebi pogledamo, katere stvari lahko izboljšamo. Verjetno bo naslednje leto še težko, kljub vsemu pa mislim, da se bo kasneje gospodarstvo pobralo in bo življenje šlo naprej.