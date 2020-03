Steklarna Rogaška: Ohranili bodo 7 % proizvodnega dela

Ob trenutnih razmerah, ko je veliko podjetij svoja vrata že zaprlo in delavce poslalo domov smo o razmerah v podjetju povprašali Steklarno Rogaška Slatina, kjer so za naš medij povedali: »Izvajamo vse potrebne ukrepe in še nekaj dodatnih glede na posebnosti naše proizvodnje. Po priporočilu NIJZ smo uvedli tudi delo od doma povsod, kjer je to mogoče. Najpomembnejši za nas v teh težkih razmerah so naši zaposleni in varovanje njihovega zdravja ter posledično vseh ljudi in seveda obstoj proizvodnje. Glede na situacijo imamo pripravljenih več scenarijev. Za zdaj nimamo težav s surovinami. Imamo pa veliko število delavcev, ki vsakodnevno prihajajo na delo iz Hrvaške. Mnogi od njih so ključni za nemoteno delovanje proizvodnje. Zaradi nenehnega spreminjanja ukrepov Hrvaške v zvezi z vsakodnevnim prehodom meje smo bili primorani svoje delavce iz Hrvaške pozvati, naj v ponedeljek, 16. marca, ostanejo doma. Obveščeni smo bili, da se bodo morali vsi, ki se bodo vrnili z dela v Sloveniji domov, samo osamiti. Ta akcija se je dejansko odvijala v petek in soboto. To dejanje so sicer kasneje preklicali, vendar pa že v naslednjem trenutku nismo vedeli, kaj se bo dogajalo v nadaljevanju.

Kot so nam povedali iz Steklarne Rogaška vedno postavljajo zdravje in varnost svojih zaposlenih na prvo mesto, zato se je vodstvo v soglasju z lastnikom Fiskars Group, sindikatom in svetom delavcev odločilo in sprejelo sklep, da se zmanjša obseg poslovanja na najnujnejši minimum do 31. marca 2020 z možnostjo podaljšanja glede na takratne razmere. “V tej resni situaciji moramo misliti tudi na čas, ko bodo razmere spet normalne, in ker je naša proizvodnja specifična in se talilne enote/peči ne more zaustaviti brez dolgoročnih posledic, smo se odločili, da bomo ohranili 7 % našega proizvodnega dela – vzdrževanje peči. Kjer je mogoče, naši ljudje že delajo od doma. Večina oddelkov, pa tudi proizvodnja embalaže v Kozjem, je od srede dalje zaprtih in delavci bodo doma čakali na delo. Trudimo se ohraniti zdravje svojih zaposlenih, njihovih družin, hkrati pa tudi dobro stanje naših proizvodnih zmogljivosti. Upamo, da nam uspe!« so še dodali v Steklarni Rogaška. (K. C.)